Путин обсудит с Кузнецовой защиту прав детей в России

Москва, 31 мая. Президент РФ Владимир Путин в пятницу продолжит заниматься вопросами защиты прав ребенка, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля уточнил, что текущее положение дел по этому вопросу Путин обсудит с уполномоченным по правам ребенка Анной Кузнецовой.

«Детский омбудсмен представит президенту ежегодный доклад», — отметил Песков.

Кроме того, Путин проведет сегодня оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ.

«Мы сообщим вам, какие вопросы будут затронуты», — пообещал пресс-секретарь российского лидера.

Ранее президент отметил эффективность института детских омбудсменов в России. По его мнению, за последние годы была проделана большая работа по защите интересов детей, поддержке многодетных семей, а также совершенствовании нормативно-правовой базы в этой сфере.