Кремль подтвердил, что сделка с Турцией по С-400 остается в силе

Москва, 31 мая. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что сделка с Турцией по поставкам российских ЗРК С-400 остается в силе, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Журналисты обратили внимание, что президент РФ Владимир Путин в разговоре с главой Турции Тайипом Эрдоганом обсуждал вопросы военно-технического сотрудничества. СМИ попросили представителя Кремля подтвердить или опровергнуть информацию о том, что сделка по поставкам С-400 в Турцию остается в силе.

«Безусловно, эта сделка в силе, — заверил пресс-секретарь российского лидера. — Она неоднократно подтверждалась нашими турецкими партнерами на самом высшем уровне, на рабочих уровнях. Поэтому сделка на стадии реализации».

Накануне в администрации президента России сообщили, что Путин и Эрдоган в телефонной беседе обсудили ситуацию, сложившуюся в Сирийской Арабской Республике, а также сотрудничество стран в военной сфере.

Напомним, заключение контракта между Москвой и Анкарой о поставке Турции — члену НАТО — российских ЗРК вызвало возмущение в Вашингтоне. Однако в турецком министерстве иностранных дел заявили, что С-400 будут использоваться независимо от систем НАТО. Следовательно, закупка Турцией С-400 не сможет нанести ущерба американским истребителям F-35 и не раскроет связанную с ними чувствительную информацию.