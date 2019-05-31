Сирия новости 31 мая 12.30. Боевики «Тахрир аш-Шам» и «Фронта национального освобождения» атаковали армию Сирии в Хаме, курды усиливают охрану после месяца терактов в Ракке. В Идлибе ВВС Сирии наносят удары по боевикам с воздуха. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: продолжили серию боевых вылетов в Идлибе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отбивают атаки «Тахрир аш-Шам» и «Фронта национального освобождения» в Хаме.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: атаковали позиции правительственных сил в Хаме.

Курды: усиливают охрану КПП и штаб-квартир «Асайиш» в Ракке после серии терактов.

Провинция Дейр-эз-Зор

Местный источник новостей в сети Twitter Deir Ezzor 24 сообщил, что на дороге между городами Меядин и Абу-Кемаль было обнаружено тело Ахмада Аль-Оуэйда, бывшего члена отряда афганского формирования «Лива Фатимиюн», подвешенное на опоре линии электропередачи. «Лива Фатимиюн» была создана в 2014 году, сейчас в нее входят афганские шииты, ранее в формировании были и палестинские ополченцы, пока не были выделены в отдельную «Лива Зайнабиюн». В гражданском конфликте «Лива Фатимиюн» выступала на стороне Сирийской арабской армии (САА). Данные о расправе над бывшим ополченцем пока не подтверждены официальными СМИ.

Провинция Идлиб

Утром ВВС Сирии продолжили серию вылетов к позициям боевиков. С воздуха были нанесены удары по укрытиям радикалов в предместьях города Маарет ан-Нуман, передает новостной канал Baladi News. Второй боевой вылет сирийских военно-воздушных сил был совершен к поселению Хирш Бенин, где с воздуха были атакованы склады боеприпасов террористов. Данные о потерях в рядах боевиков уточняются. Авиаудар был нанесен по окраинам столицы провинции Идлиб, занятой радикальными группировками, сообщает местный источник On the Ground News. Самолеты правительственных войск так же ударили по позициям радикалов в горном районе Джебель Аль-Арбаин, как сообщает местный источник в сети Twitter (@iisrtv).

Провинция Ракка

После серии нападений на контрольно-пропускные пункты и теракты в провинции курдские силы безопасности начинают принимать меры, сообщает информагентство Step News Agency. В этом месяце на бойцов курдских отрядов «Демократических сил Сирии» (SDF) совершались нападения почти каждый день. Так на прошлой неделе в западной части столицы провинции Ракка произошло два крупных теракта, в результате которых погибли 17 бойцов SDF, в том числе девять членов курдских сил безопасности «Асайиш». 11 человек получили ранения. Несмотря на антитеррористические операции курдов в провинции, рейды и аресты подозреваемых в подрывной деятельности сирийцев, теракты продолжались. Курдское ополчение начало возводить бетонные заграждения и огораживать колючей проволокой свой контрольно-пропускные пункты, штаб-квартиры «Асайиш» оснащаются камерами наружного наблюдения.

Провинция Хама

На севере провинции боевики группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» пытаются замедлить наступление Сирийской арабской армии. Утром джихадисты заявили об атаке позиций правительственный войск на север-западе в районе долины Аль-Габ, в настоящее время там идут ожесточенные бои, передает канал OGNreports. У города Аль-Хувейз сирийская армия столкнулась с боевиками «Фронта национального освобождения» (ближайшие союзники «Хайят Тахрир аш-Шам» в Хаме). Аль-Хувейз был занят правительственными силами на прошлой неделе после длительной перестрелки с радикалами. Боевики не оставляют попыток вернуть себе прежние позиции в провинции, как сообщает новостной портал Step News Agency.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)