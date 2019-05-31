Путин отметил творческий потенциал ассоциации волонтерских центров России

Москва, 31 мая. Президент России Владимир Путин отметил огромный творческий и созидательный потенциал ассоциации волонтерских центров. Об этом говорится в опубликованной на сайте Кремля поздравительной телеграмме.

Глава государства поздравил с пятилетним юбилеем ассоциацию. Он напомнил, что добровольческая организация внесла колоссальный вклад в проведение зимней Олимпиады в Сочи, решение серьезных организационных задач и создание грандиозного праздника спорта, атмосферы искреннего гостеприимства и радушия.

«Убедительно продемонстрировала свой огромный творческий, созидательный потенциал», — говорится в телеграмме.

Путин подчеркнул, что за прошедшее время волонтерская организация своими гуманистическими идеями сплотила несколько тысяч людей из разных уголков России, среди которых — школьники, студенты, представители самых разных профессий и увлечений.

Члены ассоциации принимали активное участие в востребованных патриотических, спортивных, культурных, просветительских мероприятиях, в строительстве объектов социальной, транспортной, производственной инфраструктуры, а также оказывали помощь тем, кто действительной нуждается в заботе и поддержке, напомнил российский лидер.

«Подчеркну, нельзя останавливаться на достигнутом, необходимо укреплять добровольческое движение, обогащать палитру его деятельности, шире привлекать к этой работе молодежь», — подчеркнул глава российского государства.

Путин пожелал ассоциации успехов и всего наилучшего.