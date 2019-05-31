Семья участницы шоу «Голос» требует возбудить дело против Алсу и ее мужа

Москва, 31 марта. Житель Уфимского района Ильгиз Валиев потребовал возбудить уголовное дело против певицы Алсу и ее мужа Яна Абрамова после скандала на шоу «Голос.Дети».

Валиев является двоюродным братом Рушаны Валиевой, которая дошла до финала взрослого конкурса «Голос». Ее родственник категорически не согласен с результатами голосования в финале «Голос.Дети», где победила дочь Алсу Микелла Абрамова.

«Купив Первый канал, Абрамовы не купят общественное мнение», — заявил мужчина и подал в останкинское отделение московской полиции заявление с требованием возбудить против Алсу и ее супруга уголовное дело.

Сама Рушана Валиева ранее подчеркивала, что «Голос.Дети» для нее «всегда был светлым конкурсом без какого-то негатива или вражды». Она отметила, что Микелла Абрамова является талантливой девочкой, и выразила сожаление, что психика ребенка вынуждена выдержать такой шквал негатива в свой адрес, пишет «Ридус» со ссылкой на mkset.ru и адвоката заявителя Искандера Фахретдинова.

Напомним, после скандала на финале «Голос.Дети», где зрители заявили о фальсификации результатов голосования, был проведен специальный выпуск программы. Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст заявил, что его победителями стали все финалисты конкурса. Он обратил внимание, что было принято решение не проводить повторное голосование.

Ранее Микелла Абрамова дала первое интервью после скандала с шоу «Голос. Дети».