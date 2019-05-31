The Bell банит неугодных в соцсетях и вводит тотальную цензуру

Либеральные СМИ продолжают все сильнее закручивать гайки, проводя жесткую политику цензуры. К параду блокировок официального аккаунта Федерального агентства новостей в социальных сетях присоединился The Bell. Ранее это уже сделали «Новая газета», «Дождь», «Эхо Москвы», «Сноб», «Настоящее время» и The Insider. Как-то странно эти издания понимают понятие свободы слова.

Мы снова констатируем: либеральные издания, чьи публикации нередко носят откровенно антироссийский характер, не выдерживают конструктивного диалога. В итоге декларирующие свободу слова СМИ проявляют полную нетерпимость к любым иным точкам зрения.

Так, официальный аккаунт ФАН во «ВКонтакте» был внесен в черный список группы издания The Bell в социальной сети. Но ведь группа должна была стать открытой площадкой для свободного обмена мнением. Но на деле — тотальная цензура и репрессии.

Администрацией группы The Bell 30 мая наш официальный аккаунт был внесен в черный список. Ну хотя бы не удалили комментарии, как это делали остальные.

Причина блокировка, как и в прошлые разы, неизвестна. Официальный аккаунт ФАН до внесения в черный список вел аргументированный диалог с подписчиками The Bell.

Федеральное агентство новостей не планирует отказываться от комментирования на форумах, в социальных сетях и блогах, так как это дает возможность донести свою точку зрения до активных пользователей той или иной площадки.

Редакцией ФАН 1 апреля 2019 года был запущен публичный проект, в рамках которого с официальных аккаунтов редакции публикуются комментарии к различным мнениям и новостям в блогах, социальных сетях и на сайтах других медиа. Официальный аккаунт ФАН располагает соответствующим названием, узнаваемым логотипом. Он поддерживается штатными сотрудниками редакции.

Редакция ФАН считает подобные выходки либеральных СМИ, которые в Госдуме уже успели назвать «диктаторскими замашками», грубым нарушением свободы слова. В связи с этим Федеральное агентство новостей отправило официальный запрос в Роскомнадзор с просьбой провести проверку и принять меры.

Политический аналитик Владимир Соловейчик отметил, что либеральная цензура не унимается, причем не только в России. История с блокировкой ФАН в электронном издании The Bell подтверждает этот тезис.

«Вместо аргументированной и доказательной дискуссии с оппонентами издатели и редакторы либеральных СМИ идут «проверенным путем» запретов и зажима, который в свое время применяли фашистские диктаторские и недемократические режимы. Такого рода цензура имела место в гитлеровской Германии, фашистской Италии, при диктатурах Франко в Испании и Пиночета в Чили, Попандопулоса в Греции. И вот теперь — у господ либералов», — пояснил Владимир Соловейчик.

Эксперт отметил, что, вне всякого сомнения, блокировки тех или иных отечественных СМИ должны вызвать отрицательную реакцию российского общества. А если этого не происходит с теми или иными журналистами, с теми или иными СМИ, с теми или иными политическими силами, то оно говорит лишь о том, что те сами привержены принципу свободы слова лишь на словах, для своих, идейно близких и политически им приятных СМИ. Всем остальным они готовы предлагать цензурную удавку.

Именно убедительность аргументов ФАН стала причиной и поводом для блокировки нашего аккаунта в группе The Bell. Но заметим, что любой желающий сегодня может высказывать свою точку зрения в комментариях как на нашем официальном сайте, так и в социальных группах.