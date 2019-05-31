Росстат назвал самые прибыльные социальные профессии в Москве

Москва, 31 мая. Названы самые прибыльные профессии в социальной сфере и науки в Москве. Рейтинг составили эксперты Мосгорстата. Лидерами оказались преподаватели вузов.

В среднем, по данным ведомства, работник социальной сферы в Москве получает 98,8 тыс. рублей. Уточняется, что это показатель за первый квартал 2019 года. При этом наемные работники в других регионах получают на 39% меньше.

Второе место после преподавателей вузов заняли врачи. Их зарплата в среднем составляет 139,1 тыс. рублей. Медсестры и медбратья получают около 75,8 тыс. рублей, а больничные санитары — 68,6 тыс. рублей.

Третью строчку отдали научным сотрудникам. Их средняя зарплата в первом квартале текущего года составила 118,2 тыс. рублей. По 95 тыс. рублей в месяц получают школьные учителя, уточняет телеканал RT.

Ранее газета «Аргументы и факты» со ссылкой на Росстат составила топ регионов с самым высоким уровнем трудоустройства. Кроме того, издание уточнило, в каких сферах платят больше всего. Сведения о зарплатах федеральных чиновников в марте опубликовал Infox. Портал также ссылался на данные Росстата. Согласно информации ведомства, в 2018 году зарплаты чиновников в три раза превысили средние зарплаты в РФ.