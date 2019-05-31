Украинские силовики 22 раза за сутки нарушили перемирие в Донбассе

Донецк, 31 мая. Подразделения вооруженных сил Украины 22 раза нарушили режим прекращения огня за прошедшие сутки и обстреляли территорию Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 22 раза», — заявил руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов.

По словам Якубова, украинские силовики выпустили 406 боеприпасов по территории ДНР. При обстрелах применялись минометы калибрами 82 и 120 мм, противотанковые управляемые ракеты, зенитные установки, вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие.

Обстрелам подверглись пригороды Донецка, села Спартак, Веселое, Минеральное и «Вольво-центр». В районе Горловки ВСУ атаковали поселки Гольмовский, Зайцево, Доломитное, Озеряновка и другие.

Ранее Генпрокуратура Украины сделала вывод о незаконности применения ВСУ в Донбассе, что автоматически подводит под трибунал любого солдата, участвовавшего в гражданской войне на юго-востоке страны.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году после госпереворота. Донецкая и Луганская народные республики отказались признать пришедшее к власти киевское руководство и заявили о своей независимости. Киев ввел на территорию Донбасса войска, однако ополченцам удалось оттеснить ВСУ. С осени 2014 года более 20 раз стороны заявляли о достижении соглашений по соблюдению «режима тишины» в регионе. Несмотря на это, бойцы Вооруженных сил Украины регулярно обстреливают территорию ДНР и ЛНР.