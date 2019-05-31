Королева в день рождения порадовала фанатов танцем в откровенном наряде

Москва, 31 мая. Знаменитая эстрадная певица Наташа Королева в честь своего дня рождения решила порадовать поклонников танцем в откровенном наряде.

Артистке 31 мая исполнилось 46-лет. Событие она встретила с позитивом и решила поделиться радостью со своими фанатами. В социальной сети Instagram она опубликовала видеоролик.

«Ну здравствуй, 46-я годовщина!!!» — подписала пост певица.

На кадрах ролика Королева предстала перед подписчиками в розовом парике и желтом жакете. Артистка, как пишет «Вечерняя Москва», спела о «принцах, которые стареют», только вот она «все красивеет».

Поклонники Королевой с восторгом встретили ее публикацию. Певице пожелали женского счастья и исполнения заветных желаний. Поздравили ее также и коллеги по шоу-бизнесу.

Напомним, несколько дней назад, 25 мая, российская певица Кристина Орбакайте праздновала 48-летие. Поздравить дочь звезды российской эстрады Аллы Пугачевой поспешили Николай Басков, Филипп Киркоров и юморист Максим Галкин.

Однако российский музыкант Владимир Пресняков, как выяснили СМИ, не отправил экс-супруге пожеланий в связи с памятной датой. Примеру звездного отца последовал и общий сын артистов Никита. Не поздравила Орбакайте в социальных сетях и ее невестка Алена Краснова.

Ранее Королева объяснила свое отсутствие на юбилейном концерте Пугачевой в Кремле, который поклонники народной артистки СССР ждали несколько лет. По словам артистки, ее мама давно мечтала попасть на шоу Примадонны.