Симферополь, 31 мая. Санкции против России из-за археологических раскопок в Крыму являются полной глупостью, а толку от них нет, заявил директор Института археологии Крыма Российской академии наук Вадим Майко.

Ранее министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины подготовило законопроект о санкциях против России из-за археологических раскопок на полуострове. Украинские власти ввели санкции против 28 российских научных и музейных учреждений России.

Как пишет РИА Новости, Майко сообщил, что позиция ученых по этому вопросу однозначная. По его словам, никакие украинские санкции на проведение археологических раскопок в Крыму не повлияют. Археологи Крыма назвали глупыми санкции Украины за раскопки на полуострове.

«Это просто откровенная глупость, толку от них нет никакого», — подчеркнул он.

Директор Института археологии Крыма добавил, что процесс археологического изучения полуострова идет, сейчас в Крыму ученые продолжают исследовательскую работу, которая велась в течение десятилетий.

«Санкции эти совершено глупые и ненужные. Они абсолютно ничего поменять не могут», — резюмировал он.

Археологические исследования на территории Крымского полуострова активно развернулись с 2014 года в связи с масштабными инфраструктурными проектами, а сложные подводные исследования стали возможны после воссоединения Крыма с Россией. Пятилетняя активная работа историков в регионе привела к «сенсационным открытиям». Как уточнил директор Научно-исследовательского центра истории и археологии Крыма КФУ имени И. В. Вернадского Александр Айбабин, до вступления в состав России в Крыму существовало отделение института Востоковедения. При этом возврат полуострова в РФ и включение ведомства в Крымский федеральный университет «просто спасло институт».

По словам ученых, наиболее ощутимой поддержкой стала возможность получения грантов на исследования. Как уточнил директор «Института археологии Крыма РАН» Вадим Майко, за «пятилетку» в ходе охранных работ были сделаны «выдающиеся археологические открытия». Он добавил, что специалисты раскопали широкими площадями памятники эпохи палеолита и мезолита, поселения и курганы эпохи бронзы. Кроме того, были найдены скифские и сарматские поселенческие, а также погребальные и культовые памятники. Крымские ученые вместе с коллегами по всей РФ обнаружили уникальные по сохранности античные поселения, деревни золотоордынского времени и эпохи крымского ханства.

Напомним, Крым вернулся в состав РФ в 2014 году в результате референдума, где большинство жителей поддержали эту идею.