Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Археологи Крыма назвали глупыми санкции Украины за раскопки на полуострове

52
0 Оставить комментарий

Археологи Крыма назвали глупыми санкции Украины за раскопки на полуострове

Симферополь, 31 мая. Санкции против России из-за археологических раскопок в Крыму являются полной глупостью, а толку от них нет, заявил директор Института археологии Крыма Российской академии наук Вадим Майко.

Ранее министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины подготовило законопроект о санкциях против России из-за археологических раскопок на полуострове. Украинские власти ввели санкции против 28 российских научных  и музейных учреждений России. 

Как пишет РИА Новости, Майко сообщил, что позиция ученых по этому вопросу однозначная. По его словам, никакие украинские санкции на проведение археологических раскопок в Крыму не повлияют. Археологи Крыма назвали глупыми санкции Украины за раскопки на полуострове. 

«Это просто откровенная глупость, толку от них нет никакого», — подчеркнул он.

Директор Института археологии Крыма добавил, что процесс археологического изучения полуострова идет, сейчас в Крыму ученые продолжают исследовательскую работу, которая велась в течение десятилетий.

«Санкции эти совершено глупые и ненужные. Они абсолютно ничего поменять не могут», — резюмировал он.

Археологические исследования на территории Крымского полуострова активно развернулись с 2014 года в связи с масштабными инфраструктурными проектами, а сложные подводные исследования стали возможны после воссоединения Крыма с Россией. Пятилетняя активная работа историков в регионе привела к «сенсационным открытиям». Как уточнил директор Научно-исследовательского центра истории и археологии Крыма КФУ имени И. В. Вернадского Александр Айбабин, до вступления в состав России в Крыму существовало отделение института Востоковедения. При этом возврат полуострова в РФ и включение ведомства в Крымский федеральный университет «просто спасло институт». 

Археологи Крыма назвали глупыми санкции Украины за раскопки на полуострове

По словам ученых, наиболее ощутимой поддержкой стала возможность получения грантов на исследования. Как уточнил директор «Института археологии Крыма РАН» Вадим Майко, за «пятилетку» в ходе охранных работ были сделаны «выдающиеся археологические открытия». Он добавил, что специалисты раскопали широкими площадями памятники эпохи палеолита и мезолита, поселения и курганы эпохи бронзы. Кроме того, были найдены скифские и сарматские поселенческие, а также погребальные и культовые памятники. Крымские ученые вместе с коллегами по всей РФ обнаружили уникальные по сохранности античные поселения, деревни золотоордынского времени и эпохи крымского ханства.

Напомним, Крым вернулся в состав РФ в 2014 году в результате референдума, где большинство жителей поддержали эту идею.  

infox - new
Автор: Алия Садыкова
Источник: РИА Новости
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров