Москва, 31 мая. Новый президент Украины Владимир Зеленский обязан был сказать представителю американского сената Роберту Портману о «войне с Россией», так как это обеспечит Киеву дальнейшее финансирование, заявил директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Бортник допустил, что Портман станет «новым Байденом» во взаимоотношениях Киева и Вашингтона. Он также объяснил, зачем на встрече с американцем новый президент Украины пожаловался и заявил, что его страна нуждается в поддержке США «в условиях двух войн — с Россией и с коррупцией».

Политолог обратил внимание, что подобные заявления звучат каждый раз на встречах представителей двух стран.

«Подобная риторика должна подтвердить в глазах американцев тот факт, что Украина не меняет вектор своей внешней политики, — объяснил эксперт. — Что эта восточноевропейская страна остается в зоне политического и финансового влияния Америки».

Бортник подчеркнул, что Зеленский знал, что о так называемой «войне с Россией» он не мог не сказать.

«В беседе с республиканцем из США — уж точно, — приводит слова политолога KP.Ru. — Именно такие заявления могут стать основанием для продолжения финансовой поддержки Украины. И политической, впрочем, тоже».

По мнению специалиста, «настоящего Зеленского» мир увидит только после выборов парламента на Украине. На данный момент новый президент страны пытается расположить к себе американских кураторов, чтобы от него не избавились, как это было с экс-главой Виктором Януковичем.

Отметим, что от представителей украинской власти регулярно звучат заявления о «войне с Россией» и так называемой «российской агрессии». За годы обвинений не было представлено ни одного доказательства. В Москве отвергают эти обвинения и подчеркивают, что РФ заинтересована в сильной и единой Украине.