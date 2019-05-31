Путин присвоил имена великих людей аэропортам России. События дня. ФАН-ТВ

В Японию без визы
В Страну восходящего солнца без преград. Министр иностранных дел России Сергей Лавров еще раз напомнил Японии о предложении перейти на полный безвизовый режим. Эту тему он поднял во время переговоров со своим японским коллегой Таро Коно.
«В качестве первого шага мы напомнили о предложении президента Путина ввести режим свободного передвижения между всеми жителями Сахалинской области и жителями префектуры Хоккайдо. Эта идея обсуждается в рамках проектов реализации совместной хозяйственной деятельности на четырех островах Южной Курильской гряды», — заявил глава российского внешнеполитического ведомства.
Сергей Лавров выразил надежду, что переговоры на эту тему продолжатся и в ближайшем будущем жители двух стран смогут без проблем изучать культуру и традиции друг друга. В ходе переговоров главы министерств двух государств также обсудили заключение мирного договора. Лавров подчеркнул, что речь идет не просто о соглашении, а о документе, который отражал бы историю и нынешние отношения между Россией и Японией. Такой договор должен окончательно урегулировать послевоенные процессы.
Пытки Ассанжа
Представитель МИД России Мария Захарова призвала Великобританию объяснить психологические истязания Джулиана Ассанжа. Свой комментарий в социальных сетях она оставила после сообщения специального докладчика ООН Нильса Мельцера. Он заявил, что сейчас основатель WikiLeaks находится в состоянии стресса, хронической тревожности. А это явный признак того, что Ассанж подвергался и подвергается психологическим пыткам. Сейчас журналист находится в тюремной больнице Великобритании. Напомним, основатель WikiLeaks получил широкую известность после публикации секретных документов о военных операциях США в Ираке и Афганистане. В 2012 году Ассанж попросил убежища в посольстве Эквадора в Лондоне, там он находился шесть лет. 1 мая журналиста приговорили почти к году тюрьмы за нарушение условий выхода под залог. Запрос на арест Ассанжа сделали в США и Швеции.
Названия аэропортов России
Высоцкий, Чехов, Ломоносов. Именами выдающихся россиян теперь будут называться аэропорты нашей страны. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин. Так, например, аэропорт Шереметьево дополнится именем Александра Пушкина, Домодедово — Михаила Ломоносова. Международному аэропорту Воронежа присвоено имя Петра I. Полный список всех названий, а их более сорока, можно найти на официальном интернет-портале правовой информации.
Выборы губернатора Петербурга
Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга назначили выборы губернатора города на восьмое сентября. «За» проголосовали 48 парламентариев, против — двое. Как отметил председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров, победить на выборах должен город.
«Мы сегодня даем старт, старт в будущее Санкт-Петербурга. Выборы приходят, и выборы уходят, а мы с вами остаемся. Слова должны быть абсолютно мягкими, а аргументы твердыми. Как сделать так, чтобы по выборам получить результат, и все понимали, что от этого выигрывает город Санкт-Петербург? Об этом никто не должен забывать», — убежден председатель петербургского ЗакСа.