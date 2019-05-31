Путин присвоил имена великих людей аэропортам России. События дня. ФАН-ТВ

В Японию без визы

В Страну восходящего солнца без преград. Министр иностранных дел России Сергей Лавров еще раз напомнил Японии о предложении перейти на полный безвизовый режим. Эту тему он поднял во время переговоров со своим японским коллегой Таро Коно.

«В качестве первого шага мы напомнили о предложении президента Путина ввести режим свободного передвижения между всеми жителями Сахалинской области и жителями префектуры Хоккайдо. Эта идея обсуждается в рамках проектов реализации совместной хозяйственной деятельности на четырех островах Южной Курильской гряды», — заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

Сергей Лавров выразил надежду, что переговоры на эту тему продолжатся и в ближайшем будущем жители двух стран смогут без проблем изучать культуру и традиции друг друга. В ходе переговоров главы министерств двух государств также обсудили заключение мирного договора. Лавров подчеркнул, что речь идет не просто о соглашении, а о документе, который отражал бы историю и нынешние отношения между Россией и Японией. Такой договор должен окончательно урегулировать послевоенные процессы.