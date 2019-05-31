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14:40 31 Мая 2019

Путин присвоил имена великих людей аэропортам России. События дня. ФАН-ТВ

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В Японию без визы

Путин присвоил имена великих людей аэропортам России. События дня. ФАН-ТВ

В Страну восходящего солнца без преград. Министр иностранных дел России Сергей Лавров еще раз напомнил Японии о предложении перейти на полный безвизовый режим. Эту тему он поднял во время переговоров со своим японским коллегой Таро Коно.
«В качестве первого шага мы напомнили о предложении президента Путина ввести режим свободного передвижения между всеми жителями Сахалинской области и жителями префектуры Хоккайдо. Эта идея обсуждается в рамках проектов реализации совместной хозяйственной деятельности на четырех островах Южной Курильской гряды», — заявил глава российского внешнеполитического ведомства.
Сергей Лавров выразил надежду, что переговоры на эту тему продолжатся и в ближайшем будущем жители двух стран смогут без проблем изучать культуру и традиции друг друга. В ходе переговоров главы министерств двух государств также обсудили заключение мирного договора. Лавров подчеркнул, что речь идет не просто о соглашении, а о документе, который отражал бы историю и нынешние отношения между Россией и Японией. Такой договор должен окончательно урегулировать послевоенные процессы.

Пытки Ассанжа

Путин присвоил имена великих людей аэропортам России. События дня. ФАН-ТВ

Представитель МИД России Мария Захарова призвала Великобританию объяснить психологические истязания Джулиана Ассанжа. Свой комментарий в социальных сетях она оставила после сообщения специального докладчика ООН Нильса Мельцера. Он заявил, что сейчас основатель WikiLeaks находится в состоянии стресса, хронической тревожности. А это явный признак того, что Ассанж подвергался и подвергается психологическим пыткам. Сейчас журналист находится в тюремной больнице Великобритании. Напомним, основатель WikiLeaks получил широкую известность после публикации секретных документов о военных операциях США в Ираке и Афганистане. В 2012 году Ассанж попросил убежища в посольстве Эквадора в Лондоне, там он находился шесть лет. 1 мая журналиста приговорили почти к году тюрьмы за нарушение условий выхода под залог. Запрос на арест Ассанжа сделали в США и Швеции. 

Названия аэропортов России

Путин присвоил имена великих людей аэропортам России. События дня. ФАН-ТВ

Высоцкий, Чехов, Ломоносов. Именами выдающихся россиян теперь будут называться аэропорты нашей страны. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин. Так, например, аэропорт Шереметьево дополнится именем Александра Пушкина, Домодедово — Михаила Ломоносова. Международному аэропорту Воронежа присвоено имя Петра I. Полный список всех названий, а их более сорока, можно найти на официальном интернет-портале правовой информации. 

Выборы губернатора Петербурга

Путин присвоил имена великих людей аэропортам России. События дня. ФАН-ТВ

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга назначили выборы губернатора города на восьмое сентября. «За» проголосовали 48 парламентариев, против — двое. Как отметил председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров, победить на выборах должен город.
«Мы сегодня даем старт, старт в будущее Санкт-Петербурга. Выборы приходят, и выборы уходят, а мы с вами остаемся. Слова должны быть абсолютно мягкими, а аргументы твердыми. Как сделать так, чтобы по выборам получить результат, и все понимали, что от этого выигрывает город Санкт-Петербург? Об этом никто не должен забывать», — убежден председатель петербургского ЗакСа.

 