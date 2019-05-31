Названа причина экстренной посадки самолета «Победы» в аэропорту Волгограда

Волгоград, 31 мая. Экипаж самолета авиакомпании «Победа», который выполнял маршрут из Екатеринбурга в Сочи, вынужден был принять решение об экстренной посадке в аэропорту Волгограда. Об этом рассказала пресс-секретарь воздушной гавани Анастасия Голодова.

По ее словам, лайнер экстренно сел в Волгограде в 7.24 утра по местному времени (6.24 по времени Москвы). Она также назвала причину, по которой экипаж воздушного судна вынужден был прервать полет.

«Решение о посадке было принято из-за того, что одному из пассажиров стало плохо», — рассказала Голодова.

Она уточнила, что мужчину осмотрели медики, пишет телеканал «360». Уже в 8.16 по местному времени лайнер вместе с этим пассажиром вылетел в пункт назначения. Как отмечает НСН, информации о его состоянии пока нет.

Накануне стало известно о том, что в московском аэропорту «Шереметьево» совершил аварийную посадку самолет Airbus A-320, выполнявший рейс из Москвы в Грозный. Пассажиры лайнера отделались лишь легким испугом — самолет «кружил» над Шереметьево около двух часов, пока вырабатывал топливо, при посадке его ждали пожарные службы, правда, тушить ничего не потребовалось.

Кроме того, газета El Universal сообщила, что самолет авиакомпании Volaris с президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором на борту не смог с первого раза приземлиться в аэропорту города Тепик. Глава иностранного государства отреагировал на инцидент спокойно, отметив, что не переживал из-за внештатной ситуации.