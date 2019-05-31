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Власти Крыма предложили проучить Вашингтон, чтобы «не лезли, куда не нужно»

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Власти Крыма предложили проучить Вашингтон, чтобы «не лезли, куда не нужно»

Симферополь, 31 мая. Жителям Крыма безразличны любые попытки властей США повлиять на внутриполитическую обстановку на полуострове, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

Крымский политик констатировал, что куда бы не вмешивались США, везде начинается бардак. Он предложил проучить Вашингтон, чтобы он не лез не в свои дела.

«Надо уже проучить этих зарвавшихся деятелей, чтобы они не лезли туда, куда не нужно. Крымчане сами разберутся в том, что им нужно, а что нет, — подчеркнул Фикс в беседе с РИА Новости. — Крымчане настолько любят Россию, что им Америка нипочем».

Ранее сенатор Андрей Климов заявил, что американская сторона продолжает вмешиваться в выборы в России, готовя активистов для протестных акций и финансируя антироссийские мероприятия. Он отметил, что выборы, которые пройдут в России 8 сентября, также представляют интерес для американских властей, больше всего их интересует Москва, Петербург и Крым.

Крым стал частью России в 2014 году, когда подавляющее большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией. Украинские власти решение крымчан не признают и по-прежнему считают полуостров «своим». Москва неоднократно заявляла, что референдум прошел в полном соответствии с нормами международного права и Усатом ООН. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что вопрос принадлежности Крыма закрыт раз и навсегда.

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Автор: Данила Копп
Источник: РИА Новости
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