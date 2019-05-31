В петербургском ЗакСе призвали во время выборов губернатора обойтись без оскорблений. ФАН-ТВ
0 Оставить комментарий
Депутаты рассмотрели в Законодательном собрании 30 мая проект постановления о назначении выборов губернатора Санкт-Петербурга.
Согласно документу, вынесенному на голосование, выборы планируется назначить на 8 сентября 2019 года, в Единый день голосования. За проголосовали 48 депутатов, против — 2, воздержавшихся не было.
Председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров уточнил, что победить на выборах должен город. Также он призвал обойтись во время предвыборной гонки без оскорблений, с присущей Петербургу культурой.
infox - new