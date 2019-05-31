Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
ФАН-ТВ
  /  Обновлено: 

В петербургском ЗакСе призвали во время выборов губернатора обойтись без оскорблений. ФАН-ТВ

98
0 Оставить комментарий

Депутаты рассмотрели в Законодательном собрании 30 мая проект постановления о назначении выборов губернатора Санкт-Петербурга.

Согласно документу, вынесенному на голосование, выборы планируется назначить на 8 сентября 2019 года, в Единый день голосования. За проголосовали 48 депутатов, против — 2, воздержавшихся не было.

Председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров уточнил, что победить на выборах должен город. Также он призвал обойтись во время предвыборной гонки без оскорблений, с присущей Петербургу культурой.

infox - new
Автор: Анастасия Иванова
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров