В петербургском ЗакСе призвали во время выборов губернатора обойтись без оскорблений. ФАН-ТВ

Депутаты рассмотрели в Законодательном собрании 30 мая проект постановления о назначении выборов губернатора Санкт-Петербурга.

Согласно документу, вынесенному на голосование, выборы планируется назначить на 8 сентября 2019 года, в Единый день голосования. За проголосовали 48 депутатов, против — 2, воздержавшихся не было.

Председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров уточнил, что победить на выборах должен город. Также он призвал обойтись во время предвыборной гонки без оскорблений, с присущей Петербургу культурой.