Подаренного Медведеву президентом Туркмении щенка алабая сняли на видео

Ашхабад, 31 мая. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подарил российскому премьер-министру Дмитрию Медведеву щенка алабая в ходе визита главы кабмина РФ в Ашхабад.

На кадрах видно, что маленький питомец сразу же признал нового хозяина и улегся у ног российского премьера. Медведев погладил пятнистого щенка и спросил у Бердымухамедова «Как назовем?». Глава Туркмении развел руками, отметив, что выбор клички остается за хозяином.

Кроме того, Медведеву передали родословную маленького алабая. В книге указано, что мать питомца зовут Аладжа, а отца – Гарабаш, пишет «Газета.ru». Питомец оказался не из робких, он с интересом обнюхал российскую делегацию, после чего улегся в центре зала.

Медведев в свою очередь подарил президенту Туркмении раритетное издание «Архитектурные памятники Туркмении». Книга издана в 1939 году к 15-летию Туркменской ССР. В ней собраны памятники архитектуры средневековой Туркмении, пишет «АиФ». Медведев отметил, что издание двуязычное.

«Смотрите, издано Москва — Ашхабад, 39 год. Причем интересно, что книга двуязычная. Это в вашу библиотеку такой памятник исторический», — сообщил Медведев.

Как отмечает «Свободная пресса», глава Туркмении лично заехал в гостиницу за Медведевым и подвез его. Бердымухамедов находился за рулем раритетного автомобиля ГАЗ-21 «Волга».

Ранее президент Туркменистана в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным подарил ему щенка алабая по кличке Верный. Обрадовавшись подарку, Путин взял щенка на руки, погладил его и даже поцеловал в лоб. Стоит отметить, что глава Туркмении увлекается разведением этой породы и пишет книгу об особых качествах и способностях алабаев.