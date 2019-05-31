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МАК объяснил, почему никто пока не может знать причин катастрофы SSJ-100

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МАК объяснил, почему никто пока не может знать причин катастрофы SSJ-100

Москва, 31 мая. Международный авиационный комитет проведет служебную проверку после высказываний эксперта МАК Владимира Кофмана о причинах катастрофы самолета SSJ-100 в аэропорту «Шереметьево».

В пресс-службе МАК подчеркнули, что высказывания  отдельных сотрудников не являются ни информацией, ни позицией комитета. Кроме того, Кофман не входит в состав технической комиссии и не имеет отношения к расследованию трагедии. Опубликованные материалы с заявлением Кофмана будут проверены. Кроме того, представители авиационного комитета попросили СМИ предоставить аудио- и видео- подтверждения обнародованный высказываний Кофмана.

В настоящее время в рамках расследования ведется работа по анализу расшифровок и другой информации. В предварительный отчет о катастрофе включат и описание событий, и выполненные комиссией действия к установленному правилами 30-дневному сроку.

Именно поэтому, подчеркнули в МАК, ни в сотрудники авиационного комитета, ни тем более другие лица сейчас не могут обладать достоверной информацией о причинах катастрофы самолета SSJ-100.

Напомним, 30 июня  Кофман в кулуарах одного из форумов заявил агентству ТАСС о том, что предварительный отчет о катастрофе может быть опубликован уже 5 июня. Правда, после он отказался пояснять свое высказывание о причинах трагедии. В «Аэфрофлоте» заявили, что говорить о причинах произошедшего преждевременно.

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Автор: Игорь Федоров
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