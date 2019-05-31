Россия и Турция зафиксировали нарушения перемирия в провинциях Сирии

Дамаск, 31 мая. Российская сторона в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии зафиксировала за сутки 13 случаев нарушения режима прекращения огня, в то время как Турция — шесть случаев. Об этом говорится в информационном бюллетене министерства обороны РФ.

«Российской частью представительства зафиксировано 13 случаев стрельбы в провинциях: Алеппо – один, Латакия – десять, Хама – два», — уточняется в документе.

Турецкая сторона, отметили в ведомстве, зафиксировала шесть случаев нарушения перемирия в провинциях Идлиб, Латакия, Алеппо.

Как уточнили в ведомстве, в течение дня Центр по примирению враждующих сторон не проводил гуманитарных акций. Новых соглашений о присоединении к режиму прекращения боевых действий за истекшие сутки при этом не подписывалось. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима тишины, также не изменилось — 234.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирии длится с 2011 года. Правительственные войска страны к настоящему времени освободили практически всю территорию государства от контроля незаконных бандформирований. Основные силы запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1 на территории Сирии были разбиты при содействии российских военных.

Ранее стало известно о том, что в Алеппо начали восстанавливать поврежденные во время боевых действий фонтаны. Некоторые из них уже работают, другие готовят к запуску. Город был освобожден от террористов при содействии ВКС РФ в 2016 году.

1 Организация запрещена на территории РФ.