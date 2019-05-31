Обиженная Бузова рассказала, чем ответит на требование Balenciaga не носить вещи бренда

Москва, 31 мая. Ведущая и певица Ольга Бузова отреагировала на требование модного дома Balenciaga не носить вещи бренда. Звезда намерена вернуть дизайнеру купленную одежду.

О том, что Balenciaga негативно относится к появлению своей одежды на Бузовой, рассказала ведущая Ксения Собчак в программе «Высший свет против девушек в купальниках».

Певица не оставила это заявление без внимания. По ее информации, слова принадлежали директору Balenciaga Демне Гвасалии.

«После ваших сплетен, уважаемый Демна, я хочу вернуть все, что приобрела у вас!» — объявила обиженная звезда.

Бузова подчеркнула, что намерена вернуть приобретенную в Милане куртку, стоимость которой составляет 300 тысяч рублей, а также кроссовки за 60 тысяч рублей, которые купила в ЦУМ.

При этом певица добавила, что потребует свои деньги, потраченные на одежду Balenciaga, обратно. Полученные средства Бузова намерена потратить на «благое дело».

«Достойно ли это мужчины — за глаза говорить про девочку, которая покупает у него вещи за огромные деньги?» — поинтересовалась артистка.

Решение Бузовой поддержали ее поклонники в соцсети, а также ряд российских звезд. В частности, не обращать внимание на завистливых людей ей посоветовала Лолита Милявская. А актриса Наталья Рудова отметила, что никто не имеет право осуждать людей, которые «без богатых родителей и мужей» — своим трудом — добиваются всего сами, передает «Царьград».

Бузова резко ответила и Собчак после нелестного упоминания ее имени в проекте светской львицы «Осторожно, Собчак».