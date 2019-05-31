Москва, 31 мая. Власти Великобритании подвергают основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа психологическим пыткам, заявил специальный докладчик ООН по вопросам пыток и жестокого обращения Нильс Мельцер. По данным сотрудника международной организации, у Ассанжа можно наблюдать все симптомы длительного страдания от психологической пытки. Он находится в состоянии стресса, хронической тревожности. По мнению Мельцера, исчерпывающие свидетельства этого видны невооруженным глазом.

Официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала информацию о пытках Ассанжа в социальной сети Facebook. Она напомнила, что Лондон позиционирует себя как борец за свободу и права человека, при этом подвергает основателя WikiLeaks жестоким пыткам.

Захарова призвала Лондон объяснить психологические пытки Ассанжа.

«Что творят-то. Ждем официальных объяснений Королевства», — написала дипломат.

Ранее Ассанжа в связи с ухудшением состояния здоровья переместили в медицинское отделение тюрьмы Белмарш. По данным WikiLeaks, состояние Ассанжа существенно ухудшилось после семи лет в посольстве Эквадора. В организации заверяют, что там журналист находился в условиях, «несовместимых с базовыми правами человека».

Решается вопрос об его экстрадиции в США.

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж получил широкую известность в 2006 году благодаря публикации секретных документов о действиях властей США, а также об американских военных операциях в Афганистане и Ираке.

В 2010 году США заинтересовались деятельностью Ассанжа, после чего он прибыл в Швецию в надежде получить политическое убежище, однако там его обвинили в домогательствах. В 2012 году Ассанж попросил убежища в посольстве Эквадора в Лондоне, где он находился на протяжении шести лет.

11 апреля 2019 года Ассанж был задержан британской полицией в посольстве Эквадора. Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что принял решение об отказе в убежище Ассанжу и его передаче властям Великобритании. Позднее стало известно, что власти США намерены предъявить обвинение Ассанжу, а также будут добиваться его экстрадиции. В случае экстрадиции Ассанжу может грозить длительный тюремный срок или смертная казнь.