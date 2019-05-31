Билан поделился с поклонниками «персональным» кошмаром

Москва, 31 мая. Российский певец Дима Билан признался поклонникам, что ему регулярно снится один и тот же кошмар. Артисту видится, будто он забыл текст на собственном шоу. Билан попросил у фанатов совета, как избавиться от навязчивых сновидений.

«Друзья, этот кошмар, по-моему, не закончится никогда. Когда мне перестанет сниться, что я забыл текст на собственном шоу. Вот прям затык какой-то. «Приди…», что-то там, «приди»… И я смотрю — нигде текста, подсказки «ноль». Персональный ужас выглядит так», — поделился исполнитель в Instagram.

Кроме того, певец рассказал, что однажды перед репетицией шоу в Санкт-Петербурге проснулся от собственного крика «Эй!», за которым должны были последовать слова песни «иди смело против правил». Билан поинтересовался у поклонников, страдают ли они лунатизмом. По словам певца, однажды он проснулся от того, что его нога была на 90 градусов поднята вверх.

Подписчиков Билана взволновали беспокойные сны певца. Фанаты отметили, что ночные кошмары являются признаком переутомления. Другие же посоветовали Билану обратиться к врачу, чтобы тот выписал ему успокоительные лекарства.

Ранее Билан заявил, что намерен в третий раз принять участие в международном песенном конкурсе Евровидение. Певец признался, что мечтает представлять Россию снова. По его словам, он готов испытать свои силы на конкурсе в 2020 году.