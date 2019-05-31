Премьер Малайзии раскритиковал следствие по MH17 за попытку обвинить РФ

Токио, 31 мая. Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад раскритиковал расследование крушения Boeing-777 на Украине в 2014 году, назвав его излишне политизированным, и выразил сомнения в выводах Нидерландов о том, что ответственность за аварию якобы лежит на России.

«Они обвиняют Россию, но где доказательства? Мы знаем, что ракета, которая сбила самолет, была российского типа, но она также могла быть сделана на Украине», — подчеркнул он на пресс-конференции в Токио​​​.

Мохамад отметил, что следствие по MH17 пытается обвинить РФ в причастности к трагедии, однако никаких конкретных фактов не было представлено. Выпустить ракету, подчеркнул он, могли и украинские власти, имеющие подобное вооружение.

Премьер призвал допустить Малайзию к участию в изучении черных ящиков упавшего самолета. Он обратил внимание, что с самого начала власти этой страны видели излишнюю политизированность расследования.

«Идея состояла не в том, чтобы выяснить, как это произошло, а, похоже, концентрировалась на том, чтобы попытаться возложить вину на русских», — добавил он.

Напомним, самолет Boeing-777 (рейс MH17) разбился на территории Донецкой области 17 июля 2014 года, когда направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур. В результате авиакатастрофы погибли 298 человек, пишет Infox.ru. Международная группа следователей установила, что лайнер был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук», однако кто именно выпустил ракету до сих пор неизвестно.

17 сентября Минобороны РФ обнародовало документы с грифом «совершенно секретно». Согласно этой информации, ракета, которая сбила Boeing, была произведена в 1986 году и отправлена в воинскую часть Украинской ССР. После этого она обратно в Россию не вывозилась.

Посол России в Нидерландах Александр Шульгин обращал внимание на то, что объединенная следственная группа, которая ведет расследование авиакатастрофы малайзийского Boeing в Донбассе, не реагирует на данные, предоставляемые Россией.