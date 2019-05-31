Эксперт объяснил, почему новости о казни дипломатов КНДР нельзя верить

Москва, 31 мая. Южнокорейская газета The Chosun Ilbo сообщила о казни дипломатов КНДР после неудачных переговоров с США. Анонимный источник издания заявил, что среди расстрелянных чиновников якобы был спецпредставитель КНДР по США Ким Хек Чхоль. Российский политолог Константин Асмолов объяснил, почему эта новость на самом деле является «пропагандистской уткой».

Эксперт отметил, что новость о расстреле распространила ведущая консервативная газета Южной Кореи. Она, по его словам, держит первое место «по уткозакидательству в отношении Северной Кореи».

«С 90-процентной вероятностью это фейк», — отметил он в комментарии URA.RU.

Асмолов также напомнил, что The Chosun Ilbo постоянно делает подобные вбросы. К примеру, о том, что Китай якобы ввел войска в Северную Корею для защиты зоны «Хасан-Раджин», или про массовые беспорядки в КНДР из-за закрытия рынка. Были фейковые новости и про русскую мафию, которая якобы хранит золото Ким Чен Ына.

Эксперт отметил, что еще месяц назад новость о казни появилась в ряде японских СМИ. Все это, как считает Асмолов говорит о том, что это сообщение не имеет отношения к действительности. Причем, по его мнению, любой информации про КНДР, которую распространяет The Chosun Ilbo, не нужно верить, а следует воспринимать просто как пропаганду, пока новость не будет опубликована другим южнокорейским изданием, «хотя бы Yonhap».

Напомним, неназванный источник The Chosun Ilbo утверждал, что в марте Ким Чен Ын приказал расстрелять нескольких дипломатов, в том числе и Ким Хек Чхоля, из-за того, что на его втором саммите с лидером США Дональдом Трампом они не смогли достичь соглашения с американской стороной.