В Госдуме предложили не пускать «зловонных пассажиров» в общественный транспорт

Москва, 31 мая. Депутаты Госдумы предложили не пускать «зловонных пассажиров» в общественный транспорт. Письмо с таким предложением направил в министерство транспорта и главному санитарному врачу России депутат Виталий Милонов.

Как уточнил автор инициативы, в жаркую погоду многим людям неприятно ехать в метро, автобусах и маршрутках с пассажирами, которые не соблюдают правила гигиены. По его словам, граждане почему-то забывают о воде, мыле и дезодорантах.

Как пишет издание KP.Ru, Милонов призвал не превращать общественный транспорт «в гиену огненную из немытых подмышек». Он напомнил, что правила гигиены — это также правила хорошего тона.

«Ехать в вагонах порой невозможно. Когда рядом с тобой стоит мужик, не мывшийся неделю. Некоторые даже выходят раньше времени из вагона метро, чтобы не нюхать чужой пот», — подчеркнул депутат.

Он считает, что заниматься отсевом «зловонных пассажиров» должны полицейские, контролеры и сами водители. Парламентарий предложил определить критерии оценки пассажиров на всенародном совете.

Ранее депутат Госдумы Наталья Кувшинова направила запрос главе российского правительства Дмитрию Медведеву о разработке всероссийской государственной программы обновления подвижного состава общественного транспорта.

По словам Кувшиновой, ей поступает множество обращений из разных уголков России с жалобами на состояние общественного транспорта, перебои в работе и закрытие сообщения между небольшими поселениями. Депутат отметила, что эффективность общественного транспорта напрямую связана с его состоянием.

В настоящий момент износ автомобильного общественного транспорта составляет около 60%, сообщает Минтранс РФ. Кроме того, более 75% трамвайных вагонов и 55% троллейбусов эксплуатируются сверх срока службы.

Депутат добавила, что программа обновления городского транспорта была успешно реализована в Крыму в 2014 году. Кувшинова предложила распространить действие программы и на другие регионы РФ.

Кувшинова подчеркнула, что программа должна быть реализована именно на государственном уровне, так как у регионов не хватит собственных средств для обновления транспорта. Депутат считает, что принятие программы позволит за десять лет обновить значительную долю транспорта, что обеспечит комфорт и безопасность граждан.