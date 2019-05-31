Певица Валерия раскрыла бюджетный способ похудения к лету

Москва, 31 мая. Певица Валерия является обладательницей отличной фигуры. Стройному телу 51-летней артистки могут позавидовать молодые девушки. Исполнительница раскрыла бюджетный способ похудения к лету.

Чтобы не набирать лишний вес и поддерживать фигуру, Валерия следит за питанием: не ест мучное, сладкое, фастфуд, не пьет алкоголь и кофе. Кроме того, певица регулярно занимается спортом.

Певица доказывает, что поддерживать себя в форме и эффективно заниматься можно не только в зале. Для того, чтобы делать упражнения, нужно лишь найти себе место в комнате, взять в руки гантели и запастись силой воли.

«А знаете, это в продолжение нашего разговора о том, сколько нужно денег, чтобы радоваться своему отражению в зеркале. Что посеешь, то и пожнешь», — написала Валерия в Instagram.

Певица поделилась с поклонниками эффективным и бюджетным упражнением на ноги, которое позволит похудеть к лету. При этом Валерия отметила, что упражнение очень энергоемкое, сама же они любит упражнения на пресс.

«Ох и эффективная тренировка сегодня была на ноги, но очень энергоемкая, прям не люблю, каждый раз на преодоление, упражнения на верхнюю часть тела всегда легче», — добавила певица.

Ранее Валерия опубликовала в социальной сети фотографию с неизвестным мужчиной в постели. При этом незнакомец закрыл лицо картами. Валерия написала под изображением, что проводит прекрасный вечер. Телеведущая Елена Малышева заверила фанатов певицы, что у нее «кристальная репутация». Она предположила, что этот кадр с шоу «Эмпатия Манучи» с российским актером Вячеславом Манучаровым.