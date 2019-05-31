Зеленский похвастался бицепсами и послал «привет» Порошенко

Киев, 31 мая. Президент Украины Владимир Зеленский сделал совместное фото со своими коллегами в тренажерном зале в здании администрации главы государства на Банковой улице.

Снимок политик опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook. В кадр попал руководитель администрации президента Андрей Богдан.

Фотографию похваставшийся бицепсами Зеленский сопроводил ироничной подписью. Он, по всей видимости, послал «привет» экс-президенту Украины Петру Порошенко.

«На Банковой. Хоть гантели не украли», — написал он.

Напомним, шестой президент Украины вступил в должность в Верховной раде в Киеве утром 20 мая. После принятия присяги он объявил, что распускает Верховную раду, а также призвал уйти в отставку руководителей ряда силовых ведомств и объявил о досрочных выборах.

За почти две недели у власти политик уже успел заявить о себе, причем не всегда стандартным для президента образом. В частности замглавы администрации украинского лидера Юрий Костюк сообщил, что команда Зеленского хочет переехать с Банковой улицы и ищет новый офис для главы государства в Киеве. В нынешнем здании, по его словам, работать «очень трудно».

Кроме того, президент посоветовал украинским политикам питаться шаурмой. В социальной сети он опубликовал собственную фотографию с данным блюдом, отметив в подписи, что для людей с напряженным графиком такой стрит-фуд может быть решением. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отметил, что «на этом президентства не выстроить».

Ранее киевский таксист рассказал, как пару раз подвозил Зеленского. По словам водителя, тогда он и подумать не мог, что комик станет президентом Украины.