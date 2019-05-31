Проговорившийся о причинах катастрофы SSJ-100 эксперт МАК разочаровался в журналистах

Эксперт Межгосударственного авиационного комитета (МАК) Владимир Кофман отказался пояснять свое высказывание о причинах катастрофы с участием самолета SSJ-100, которая 5 мая произошла в «Шереметьево». Ранее в пресс-службе авиакомпании «Аэрофлот» сочли преждевременным говорить о причинах трагедии.

Так в компании отреагировали на прозвучавшее в СМИ заявление одного из экспертов МАК и члена правления некоммерческого партнерства «Безопасность на транспорте» Владимира Кофмана. 30 июня в кулуарах одного из форумов он заявил корреспонденту ТАСС о том, что предварительный отчет о катастрофе может быть опубликован уже 5 июня.

«Но там все уже известно: катастрофа произошла из-за грубых приземлений», — добавил тогда Владимир Кофман.

Владимир Кофман в интервью Федеральному агентству новостей отказался пояснить свои слова и прокомментировать их правомерность, которую поставили под сомнение в «Аэрофлоте». Пресс-служба авиакомпании заявила о законодательно закрепленном запрете на подобные заявления до окончания расследования.

«Нет! Нет! Нет! Не найду я никаких вам совершенно слов!» — эмоционально отреагировал Владимир Кофман на вопрос корреспондента ФАН.

Причины своего нежелания общаться с прессой эксперт МАК пояснил разочарованием в работе журналистов.

«Ваша братия журналистская позволяет себе настолько передергивать все, что им говорится, я давно зарекся [объясняться под запись]. Только прямой эфир!» — добавил Кофман.

Самолет SSJ-100 загорелся 5 мая после жесткой посадки в аэропорту «Шереметьево», откуда он вылетел в Мурманск, но спустя несколько минут вернулся. В результате катастрофы погиб 41 человек.

В данный момент следственные органы изучают обстоятельства произошедшего, также свое расследование проводит Межгосударственный авиационный комитет. В понедельник, 27 мая, министр транспорта РФ Евгений Дитрих заявил, что предварительные данные могут быть опубликованы через 2-3 месяца.