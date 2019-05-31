МИД РФ выступил за взаимоуважительный диалог Ирана и США

Москва, 31 мая. Россия приветствует начало переговоров между США и Ираном и выступает за взаимоуважительный диалог без ультиматумов, об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По словам Лаврова, Москва не навязывает свои посреднические услуги в переговорах Вашингтона и Тегерана. Россия приветствует переговоры США и Ирана, как и переговоры США и Северной Кореи, отметил глава МИД РФ. При этом Лавров подчеркнул, что Москва не одобряет экономические санкции Вашингтона против Ирана.

«Мы убеждены, что вести переговоры с позиции «сначала я вас экономически задушу, а потом вы будете умолять нас договариваться» — это не та тема, которую мы можем воспринимать в качестве модели для поведения на внешнеполитическом фронте», — заявил Лавров.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США открыты для диалога с Ираном, если тот проявит желание. Президент ИРИ Хасан Роухани также сказал, что Тегеран не против переговоров с Вашингтоном, если США откажется от экономических санкций.

Осенью прошлого года Трамп заявил о выходе США из международной ядерной сделки с Ираном, а также усилил санкции против Тегерана. Кроме того, под санкции попали компании, сотрудничающие с Ираном. В марте текущего года отношения между странами обострились, обе стороны предупредили об угрозе военного столкновения. В Минобороны США сообщили о переброске в Персидский залив двух эскадренных миноносцев ВМС США. Позднее стало известно, что войска США в Ираке приведены в максимальную степень боевой готовности.