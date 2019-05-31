Десятки разрушенных фонтанов восстанавливают в сирийском Алеппо

Дамаск, 31 мая. Поврежденные от боевых действий фонтаны начали восстанавливать в сирийском городе Алеппо. Некоторые из них уже работают, другие готовят к запуску.

Больше всего фонтанов расположено в городском парке отдыха Алеппо, на их открытие собирается большое количество людей. Сейчас их отмывают, красят, ремонтируют. Приводят в порядок и фонтаны в других частях города.

По словам сотрудника предприятия по благоустройству Мадина Алаида, во время войны все фонтаны напоминали свалку: «В какие-то угодили снаряды, в другие сбрасывали мусор».

«Сейчас работа по восстановлению фонтанов только в удовольствие. Наш город должен быть самым красивым», — подчеркнул он в комментарии РИА Новости.

Алаид добавил, что в Алеппо десятки фонтанов: и большие, и маленькие, и каскадные. Все работы по их восстановлению сдаются в срок.

Директор парка отдыха Мхаммад Ханис рассказал, что посетители часто спрашивают его, когда заработают фонтаны.

«Я отвечаю — скоро, подождите немного», — добавил он.

Фонтаны действительно делают жизнь более комфортной, особенно летом, когда устанавливается очень сильная жара под 40 градусов.

Напомним, Алеппо был освобожден от террористов при содействии ВКС РФ в 2016 году. Тогда же была и освобождена жемчужина сирийского пустыни - город Пальмира. Подготовка к наступлению шла четыре месяца, поддержку сирийскому Генштабу также оказывали российские специалисты.

Освобождение Пальмиры стало коренным переломом в войне с террористами запрещенного в РФ «Исламского государства»1.





1 Организация запрещена на территории РФ.