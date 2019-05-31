Генпрокуратура обнародовала реальную статистику подростковых смертей от психотропных веществ

С 2016 года психотропными веществами отравились 2,5 тысячи несовершеннолетних россиян. Больше 50 детей погибли. 21 смертельный случай пришелся на 2018 год. Такие данные накануне Дня защиты детей обнародовала Генпрокуратура на круглом столе в Совете Федерации. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

«В 18 субъектах РФ в 2018 году показатели отравлений превышают среднероссийские. Это Санкт-Петербург, Волгоградская, Новосибирская области — в два раза и более. При этом федеральные органы исполнительной власти не владели этими цифрами», — сообщила замначальника управления Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генпрокуратуры России Елена Сухова.

Замначальника Информационно-аналитического управления Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Александр Зубков констатировал рост организованного сбыта и распространения наркотиков среди несовершеннолетних на фоне снижения общей и подростковой наркопреступности.

«На 9,5% увеличилось число несовершеннолетних, совершивших наркопреступления в составе группы лиц по предварительному сговору. И на 62% — совершивших такие преступления в составе организованных групп, — сказал полковник полиции. — Эти сведения отражают постепенный, к сожалению, рост вовлеченности несовершеннолетних в противоправные действия, связанные с незаконным оборотом наркотиков».

Профилактика наркомании в России оставляет желать лучшего, отмечают правоохранители. В большинстве общеобразовательных и дошкольных учреждений до сих пор нет соответствующих программ. На низком уровне остаются наркологическая помощь, реабилитация подростков, квалификация специалистов в этой сфере и межведомственное взаимодействие.

Чтобы своевременно выявлять тех, кто приобщился к белой смерти, нужно ввести обязательное тестирование подростков в школах, считают в Генпрокуратуре.

«Вынуждены родителей 15-летних подростков спрашивать: «Можно ли мы вас протестируем?». Соответственно, они у нас остаются вне учета. Смерти детей остаются вне учета», — пояснила Елена Сухова.

Недостаточно контроля и в Интернете. Молодежь активно заманивают криминальные группировки. Ложные идеалы вольного образа жизни транслируют многочисленные кумиры. В результате 17% молодых россиян в возрасте от 18 до 24 лет выступают за свободную продажу так называемых «мягких» наркотиков наряду с табачной и алкогольной продукцией.

Замдиректора Национального центра информационного противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети Интернет Александра Быкадорова предложила усовершенствовать работу Роскомнадзора в Сети.

«Когда в интернет-магазине в открытую есть надписи, что это метамфетамин, что он продается, это должно позволять автоматически блокировать данный ресурс», — считает эксперт.

В МВД предложили ввести в статью 150 УК РФ дополнительный квалифицирующий признак — «вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков». Идею поддержали в Совете Федерации.

«Мы хотим, чтобы был выделен квалифицирующий состав, непосредственно связанный с распространением, потреблением наркотических средств, и за этот состав была усилена уголовная ответственность — от 7 до 12 лет», — заявила корреспонденту Федерального агентства новостей член Комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова.

Количество административных дел за пропаганду наркотиков, психотропных и психоактивных веществ за три года выросло в четыре раза. Сенатор считает нужным внести поправки в статью 6.13 КоАП РФ и увеличить штрафы для тех, кто не обременяет себя моральными и этическими принципами.

«Мы видим, что зачастую в передачах, музыкальных произведениях, иных продуктах аудиовизуального ряда пропагандируется образ жизни, направленный на использование наркотиков, — отметила Ирина Рукавишникова. — Нужно увеличивать санкции, прежде всего для индивидуальных предпринимателей. Потому что контент, который мы видим в Интернет-среде, в основном производится профессиональным сообществом».

Представители общественных организаций взяли моду приглашать на профилактические беседы со школьниками бывших наркозависимых, которые прошли курс реабилитации. В рамках первичной профилактики это недопустимо, считают эксперты.

«Дети на него смотрят и, после того как мероприятие закончилось, обступают его. Он для них стал супергероем! — рассказала Ирина Рукавишникова в интервью ФАН. — У них в сознании отложилось: «Даже если я когда-то попробую наркотики, у него же получилось [бросить], у этого красавца! И у меня получится, ничего страшного не будет». Стирается грань этой смертельной опасности, понимаете? Психологи, школьники и родительское сообщество выступают против этого».

Свои рекомендации участники встречи направят в Госдуму, Минздрав, МВД, министерство просвещения, Роскомнадзор и в адрес региональных властей.