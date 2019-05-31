Москва, 31 мая. Эксперты назвали самые доступные автомобили с большим клиренсом, представленные на российском рынке. Главными критериями отбора стали большой клиренс — около 200 миллиметров — и цена автомобиля до миллиона рублей. По итогам оценки авторынка были названы самые доступные автомобили с большим клиренсом в России.

На первом месте оказался Renault Duster французского производства, а также похожие на него по платформе кроссоверы. Машины этого семейства, такие как Renault Duster и Kaptur, Nissan Terrano, во многом идентичны, имеют версии с полным и передним приводом. Начальная цена таких автомобилей оценивается от 699 тысяч рублей. Клиренс у всех моделей 205 миллиметров.

Вторым доступным автомобилем с хорошим клиренсом автомобильные эксперты назвали внедорожник Lada Vesta Cross от 720 тысяч рублей. Его дорожный просвет равен 203 миллиметрам. При этом транспортное средство не имеет полного привода.

На третьем месте — Lada 4x4, начальная цена на «Ниву» составляет 518 тысяч рублей. Клиренс — 200 миллиметров. Кроме того, «Нива» обладает постоянным полным приводом, небольшой массой, а также короткими свесами.

Отстает от нее внедорожник Chevrolet Niva с начальной ценой 588 тысяч рублей. Модель имеет дорожный просвет как у Lada 4x4. Ездить по бездорожью без проблем поможет постоянный полный привод с понижающей передачей и блокировка межосевого дифференциала.

На пятом месте — автомобили семейства УАЗ. Как пишет издание «За рулем», клиренс у модели UAZ Patriot составляет 205 миллиметров. Начальная стоимость в 794 тысячи рублей.

Ранее эксперты составили рейтинг недорогих автомобилей, которые лучше всего подходят для поездок на дачу. На первой строчке рейтинга оказалась LADA Largus, которая доступна в модификациях в виде фургона, универсала, а также в кросс-версии. Автомобиль обладает большим клиренсом и вместительным салоном, что делает его наиболее подходящим для поездок на дачу.

Второе место занял внедорожник Lada 4X4 с дорожным просветом более 20 сантиметров. Автомобиль оснащен бензиновым двигателем 1,7 литра, мощностью до 83 лошадиных сил. Третья строчка досталась кроссоверу Renault Duster, который сочетает в себе вместительность и хорошую проходимость на любых типах дорог.

На четвертом месте УАЗ «Патриот», который отличается высокой проходимостью, а также относительно не высокой стоимостью. Пятую строчку рейтинга занял минивэн FIAT Doblo Panorama. Автомобиль оснащен двигателем 1,4 литра, мощность 95 лошадиных сил.