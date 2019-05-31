Волочкова отреагировала на отмену ее выступления мэром Анапы

Москва, 31 мая. Мэр Анапы Юрий Поляков отменил выступление балерины Анастасии Волочковой, которое хотели провести в городе за счет средств из городского бюджета. PR-директор артистки Наталья Ракицкая отреагировала на решение градоначальника.

Мэр курортного города ранее поручил закрыть электронные торги на услугу «по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой» и подчеркнул, что деньги из городского бюджета необходимо направить на другие цели.

«У нас есть первоочередные цели в отрасли культуры, где средства будут нужнее», — отметил Поляков.

Градоначальник уточнил, что если бизнесмены предложат свою помощь и оплатят выступление артистки, то власти города возражать против этого не будут.

Как отметила в разговоре с «Ридусом» представитель балерины, Волочкова не намерена предъявлять властям Анапы никаких претензий из-за отмены ее шоу.

«Не получилось в этом городе — будет другой», — сказала Ракицкая.

Стоит отметить, что открытие курортного сезона в Анапе запланировано на 8 июня. Праздник не останется без артистов, поскольку известному певцу Стасу Костюшкину, например, в выступлении не отказали.

Накануне стало известно о том, что шпагат Волочковой длиной в 2,25 метра внесли в Книгу рекордов России. О сбывшейся мечте она тут же поспешила рассказать поклонникам на своей странице в социальной сети Instagram. Балерина призналась, что всегда шутила о том, что ее шпагат достоин признания, но теперь это наконец-то случилось. Первым с новым достижением Волочкову поздравил известный репортер и шоумен Леонид Закошанский.