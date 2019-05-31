Васильева отреагировала на идею отказаться от «шестидневки» в школах

Москва, 31 мая. Министр просвещения России Ольга Васильева оценила предложение отказаться от шестидневной учебной недели в школах.

Васильева отреагировала на предложение депутата Государственной думы Виталия Милонова, который предложил перейти на пятидневную форму обучения в российских школах. Министр напомнила, что, согласно российскому законодательству, утверждение образовательных программ находится в компетенции самих школ.

Она допустила, что учебные заведения могут отказаться от «шестидневки», однако углубленное изучение предметов при пяти днях учебы в неделю невозможно. Васильева напомнила, что образовательная программа включает объем, содержание, планируемые результаты, а также организационно-педагогические условия и формы аттестации, которые представлены в виде учебного плана.

Кроме того, по мнению министра, родители и законные представители школьников имеют право выбирать школы с пятидневной учебной неделей.

Ранее Рособрнадзор дал рекомендации по сдаче выпускниками школ экзаменов. В ведомстве призвали родителей следить за состоянием здоровья своих детей и не допускать их до экзаменов при плохом самочувствии. Россиянам напомнили, что любой выпускник может перенести сдачу выбранных предметов ЕГЭ или ОГЭ на резервные дни, если чувствует себя плохо.

Поводом для такого обращения стала трагедия в Чебоксарах, где во время сдачи ЕГЭ по математике умерла выпускница. Девушка плохо себя чувствовала, но настояла на том, чтобы ее допустили до экзамена.