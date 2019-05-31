Правда о «Кровавой империи Ходорковского» будет раскрыта сегодня вечером на НТВ

Политический аналитик Руслан Осташко уверен, что в новом расследовании НТВ расскажет шокирующие подробности приватизации государственной компании «ЮКОС» Михаилом Ходорковским.

Телеканал НТВ анонсировал фильм-расследование «Кровавая империя Михаила Ходорковского». Его премьера состоится в пятницу, 31 мая, в 19.40. В описании к ролику сказано, что в фильме расскажут, где в настоящее время скрывается беглый олигарх и в какие проекты вкладывают украденные в России деньги топ-менеджеры нефтяной компании «ЮКОС».

Политический аналитик, главный редактор интернет-издания Politrussia Руслан Осташко в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что сам обязательно посмотрит этот фильм, и призвал россиян последовать его примеру.

«Я даже примерно знаю содержание этого фильма: он расскажет, как именно Ходорковский приватизировал «ЮКОС» за государственные деньги. Поэтому, конечно, мне интересно, что там будет. Не уверен, что удастся посмотреть его в прямом эфире, но потом точно это сделаю», — заявил Осташко.

При этом собеседник ФАН подчеркнул значимость подобных расследований в отношении беглого олигарха, так как «последний ведет очень активную работу против Российской Федерации», и все должны об этом знать.

«Думаю, всем адекватным и вменяемым людям очевидно: Ходорковский работает на США, четко выполняя все их указания. Против него уже возбуждены уголовные дела в России и, думаю, появятся новые. С Ходорковским долгое время миндальничали, его даже помиловали в надежде, что он поймет: не надо действовать против нашей страны. Особенно по заданию из США. Но он этого не понял, и сейчас наше журналистское сообщество делает все возможное, чтобы россияне знали, на что идут и под чем подписываются, устраиваясь к нему на работу», — продолжил политолог.

В данном случае эксперт имеет в виду, что, кроме экономических преступлений, сотрудники «ЮКОСа» обвинялись в организации убийств. Так, по версии прокуратуры, сотрудник службы безопасности компании Алексей Пичугин был организатором заказного убийства мэра Нефтеюганска Владимира Петухова в 1998 году. Сделано это было предположительно по прямому указанию председателя правления «ЮКОСа» Леонида Невзлина.

«Сегодня же можно вспомнить о журналистах, которых Ходорковский отправил в ЦАР, и там они погибли. То есть его деятельность всегда сопровождалась трупами, и, я уверен, этому необходимо положить конец. Так что против него должно быть возбуждено новое уголовное дело. Все подробности мы узнаем в пятницу, НТВ нам об этом расскажет», — заключил эксперт.

Напомним, дело «ЮКОСа» началось с ареста основных владельцев компании по обвинениям в мошенническом захвате акций ОАО «Апатит» и НИИ удобрений и инсектофунгицидов, неисполнении решений судов по возврату этих акций, уклонении от уплаты налогов. В общей сложности фигуранты дела проходили по семи статьям Уголовного кодекса России.

2 июля 2003 года полиция задержала главу МФО «МЕНАТЕП» Платона Лебедева, 25 октября того же года был задержан председатель правления компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский. В мае 2005 года Мещанский суд Москвы приговорил Лебедева и Ходорковского к девяти годам колонии. В 2009 году осужденным были предъявлены обвинения по второму делу — о хищении акций «дочек» компании и добытой компанией нефти на сумму в более чем 890 млрд рублей. После отбытия наказания Михаил Ходорковский уехал из страны и организовал финансовую поддержку деструктивных сил, работающих против России.