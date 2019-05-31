ФАН обратилось в прокуратуру с требованием проверить появившуюся в СМИ информацию о сыне Венедиктова

Федеральное агентство новостей готовит большое расследование об уклонении от службы в армии Алексея Венедиктова — младшего, сына главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова. По данным источника ФАН, операцию по «спасению» своего сына от почетной обязанности — защищать свою родину — Алексей Венедиктов провернул достаточно изящно. Пользуясь лазейкой в законе, главред «Эха» своевременно «эвакуировал» сына из страны, обеспечив его статусом «временно убывшего» из страны.

Что произошло?

В частности, именно этот способ, возможно, мог быть им использован в ноябре 2018 года, когда Венедиктов-младший «был под проблемой», и отец принял решение о его экстренной «эвакуации». О сути проблемы главред «Эха» предпочел не распространяться. Возможно, все дело в том, что в ноябре 2018 года Алексею как раз исполнялось 18 лет, а значит — настало время отдать долг Родине.

Судя по всему, этот фокус отлично работает, поскольку постановление правительства РФ от 27 ноября 2006 года №719 «Об утверждении Положения о воинском учете» (положение 15, пункт Д), граждане, постоянно проживающие за пределами Российской Федерации, воинскому учету не подлежат. Именно таким статусом, по данным источника ФАН, наделен сын Венедиктова Алексей.

В настоящее время, согласно имеющимся в распоряжении ФАН данным, Венедиктов-младший проживает в Москве и работает в нелегальной кальянной «Гамачная №1 Ежик в тумане» по адресу: Марксистская улица, 18/8, c.1

Заведение, в котором молодой человек был замечен в роли бармена, по данным свидетелей, осуществляет продажу алкоголя без лицензии и не выдает чеки. Данная информация также появлялась накануне в социальной сети «ВКонтакте» «Подслушано Метро Москвы».

Журналистское расследование

ФАН внимательно следит за этой историей и просит компетентные органы помочь разобраться в ситуации: нарушает ли Венедиктов-младший закон, и, если подозрения подтвердятся, какая правовая оценка будет дана его действиям, а также действиям тех, кто его покрывает.

В связи с этим ФАН направляет в прокуратуру Москвы, в генпрокуратуру России и в главную военную прокуратуру обращения с требованием дать правовую оценку этой ситуации, а также проверить информацию появившуюся в соцсетях.

В обращении говорится, что, согласно имеющимся данным, 18-летний Алексей Венедиктов числится в списке убывших из страны и на этом основании не подлежит воинскому призыву, что подтверждается постановлением правительства РФ от 27 ноября 2006 года. Однако на самом деле молодой человек находится в Москве, а значит — возможно, имеет место нарушение закона о воинской службе.

«Просим дать правовую оценку предполагаемому уклонению от военной службы со стороны Венедиктова А. А. под предлогом постоянного проживания за пределами Российской Федерации», — говорится в обращении ФАН.

Также Федеральное агентство новостей обращается к надзорным органам с просьбой ответить, какие мероприятия будут проведены для проверки сложившейся ситуации и, если факт нарушения закона подтвердится, какие меры будут приняты к Алексею Венедиктову, а также к тем, кто покрывает возможное правонарушение.