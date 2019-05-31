Россиянам могут сократить новогодние каникулы

Москва, 31 мая. Новогодние каникулы в России в 2020 году могут продлиться восемь дней. Россиянам сократят число дней для отдыха и празднования по «техническим причинам».

Граждане страны, согласно Трудовому кодексу, отдыхают в Новый год с 1 по 6 января и 8 января, а также в Рождество. Последние пару лет «каникулы» длились десять дней. К примеру, в 2017 году 30 и 31 декабря выпали на субботу и воскресенье, их добавили к праздничным датам. В прошлом же году 29 декабря, которое выпало на субботу, «перенесли» на понедельник 31 декабря.

В этом же году 30 и 31 декабря будут понедельником и вторником, а, значит, рабочими днями. Выходные дни 4 и 5 января 2020 года, которые выпадают на субботу и воскресенье, предлагается перенести на понедельник и вторник 4 и 5 мая.

Соответствующий проект постановления о переносе праздничных дней предстоит рассмотреть Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Если документ одобрят, он будет отправлен на подпись к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву.

Как напоминал ранее Роструд, в 2019 году выходные продолжительностью более пяти дней прошли для жителей России в начале мая, в следующий раз четырех нерабочих дней подряд россияне дождутся лишь в ноябре — со 2 по 4 ноября по случаю Дня народного единства.

Стоит отметить, что в 2019 году праздничные выходные в мае составили совокупно девять дней. Если предложения Минтруда будут одобрены, в 2020 году россияне снова смогут отдохнуть в длинные «майские» выходные с 1 по 5 и с 9 по 11 мая.

Однако сенатор Сергей Калашников считает, что продолжительные выходные нужно делать более дробными. Против сокращения длинных «каникул» выступила вице-премьер России Татьяна Голикова.