Киев, 31 мая. Во время заводских испытаний эксперты выявили у десантно-штурмовых катеров типа «Кентавр» ВМС Украины несоответствие максимальной скорости заявленным техническими характеристиками показателям. Сообщение об этом было размещено на странице «Флота Украины» в Facebook.

Новые украинские катера «Кентавр» оказались тихоходными. Как рассказал глава управления кораблестроения командования ВМС Украины Василий Радчук, сотрудники завода работают над этим вопросом. Разработчики могут внести некоторые коррективы в параметры катера.

Через некоторое время после появления в социальных сетях замечание со страницы в Facebook исчезло. При этом информация сохранилась в истории редактирований.

Ранее сообщалось, что торжественно представленный украинский десантно-штурмовой катер проекта «Кентавр» в действительности оказался с огромным количеством проблем. Об этом заявил глава украинского милитарного центра Тарас Чмут.

Военный эксперт подчеркнул, что катер выглядел хорошо лишь на бумаге, а при спуске на воду была выявлена масса неучтенных погрешностей.

По словам Чмута, «Кентавры» проходят определенное дооснащение, чтобы соответствовать всем заданным и ожидаемым тактико-техническим параметрам. Однако, отметил он, качество изготовления крайне низкое, поскольку есть много конструктивных вопросов.

Напомним, в конце марта артиллерийские системы «Катран-М» броневых катеров «Бердянск» и «Никополь» военно-морских сил Украины, которые были задержаны во время провокации в Керченском проливе, попали на видео. На кадрах запечатлено, как представители российских силовых структур проверяют украинскую технику, которая, как оказалось, находится в ужасном состоянии, поскольку механизмы и детали из-за повреждений и ржавчины не могут работать нормально, а у некоторых конструкций обнаружены кустарные элементы.

При этом пока одни комментаторы в Интернете анализируют боевые качества новых судов, другие удивляются выбору исполнителя государственного заказа. «На Украине семь судостроительных заводов: азовский, запорожский, «Ленинская кузница», «Океан» в Николаеве, завод имени 61 коммунара в Николаеве, Херсонский СРЗ и Черноморский СРЗ. Каждый из них способен строить не только такие катерки, но и более серьезные суда. Но заказы почему-то идут только на «Ленинскую кузницу».