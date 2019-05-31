Минздрав РФ объяснил необходимость запрета на курение кальянов в кафе

Москва, 31 мая. В министерстве здравоохранения России поддерживают запрет на курение кальянов в общественных местах. Представители пресс-службы ведомства объяснили, почему занимают такую позицию.

31 мая во всем мире проводится акция Всемирный день без табака (World No Tobacco Day). В Минздраве РФ в связи с этим событием прокомментировали инициативу запретить курение кальянов в кафе, ресторанах и других общественных местах, пишет «ФедералПресс».

Медики констатировали, что многочисленные научные исследования подтвердили, что курение кальяна негативно сказывается на здоровье человека. Последствиями становятся увеличение частоты сердечных сокращений, артериального давления, а также снижение легочной функции, пишет Deita.Ru.

Кроме того, этот досуг увеличивает риски передачи таких инфекций, как туберкулез. По словам представителей Минздрава, устройство кальяна является благоприятной средой для размножения бактерий, передает РИА Новости.

Курение кальянов в ресторанах и кафе несет вред не только потребителям этой услуги, но и работникам заведений, замечают в министерстве, передает «Известия».

На этой неделе правительство России предложило признать подакцизными не только сигареты, но и кальяны, электронные сигареты и вейпы. В настоящее время российский рынок вейпов и электронных систем нагревания табака на законодательном уровне никак не регулируется. Их потребление никак не ограничено, констатировали в российском правительстве.