Лавров объяснил, почему РФ не может игнорировать военный союз Японии и США

Токио, 31 мая. Россия на переговорах с японской стороной обращает внимание на военный союз Токио и Вашингтона и надеется, что иностранные коллеги понимают, в чем здесь состоит проблема для Москвы. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Японии Таро Коно.

Японский журналист задал министру вопрос о том, как ситуация в сфере безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе может повлиять на диалог между Москвой и Токио по мирному договору. Глава МИД РФ подчеркнул, что она оказывает прямое воздействие не только на отношения России и Японии, но и на сотрудничество Москвы со всеми странами региона.

При этом он отметил, что Вашингтон объявил Москву и «противником, и врагом». США, по его словам, постоянно упоминают в своих заявлениях превентивные военные меры, на что Россия, отметил Лавров, не может не реагировать.

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Москва обращает внимание Токио на недружественные действия Вашингтона. В то время, как агрессивная риторика США сопровождается постоянным подтверждением японским руководством на высшем уровне фундаментального характера военного союза с Вашингтоном, отметил Лавров.

Таким образом министр объяснил, почему Россия не может игнорировать военный союз Японии и Соединенных Штатов.

«Сопоставьте два этих фактора воедино и вы поймете, в чем для нас заключается проблема. Надеюсь, и японские коллеги это понимают», — констатировал он.

Южные Курилы перешли под суверенитет Москвы по итогам Второй мировой войны после капитуляции Японии. При этом Токио настаивает на своем праве на острова, ссылаясь на более ранние договоры, заключенные между государствами.

РФ неоднократно подчеркивала, что вопрос о принадлежности южной части Курильских островов закрыт и не является спорным. Территориальные претензии Токио являются камнем преткновения на пути к заключению мирного договора, который так и не был подписан между государствами после Второй мировой войны.

Как напомнил в разговоре с Федеральным агентством новостей историк, педагог и автор единого учебника по истории России Евгений Спицын, в начале 1960 года в Вашингтоне был подписан американо-японский договор о безопасности. В соответствии с этим документом США могут размещать свои военные базы на территории всей Японии по своему усмотрению без ограничения по сроку — то есть навсегда.

В знак протеста против этого договора СССР отозвал свою подпись под московской декларацией 1956 года. Таким образом, в документе остались только подписи премьер-министра и главы МИД Японии, подчеркнул эксперт.