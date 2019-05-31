Стало известно, что изменится в жизни россиян с первого дня лета

Москва, 31 мая. С 1 июня в России начинает действовать ряд новых законов, в частности об отмене роуминга и изменении процедуры ведения споров по ОСАГО.

С первого дня лета россияне, не беспокоясь о роуминге, смогут общаться с родными и знакомыми из других регионов страны. Оператор подвижной радиотелефонной связи устанавливает равные условия оказания услуг каждому абоненту. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин в декабре прошлого года.

Кроме того, с завтрашнего дня стартует новый, уже третий, этап программы амнистии капитала. Воспользоваться ей могут россияне, у которых есть счета в зарубежных банках, а также владеющие бизнесом и имуществом за границей.

С 1 июня на помощь при спорах по Обязательному страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО) будет приходить финансовый омбудсмен. Водитель сможет получать ее бесплатно. Обращение может быть подано как на бумажном носителе, так и в электронном виде (в том числе через МФЦ). Уточняется, что предельный срок рассмотрения заявки — 15 рабочих дней, передает «Царьград».

Владельцам автомобилей также следует учесть, что этим летом приобретают силу новые правила изменения конструкции транспортного средства. Теперь для этого необходимо получать соответствующее разрешение на изменение конструкции автомобиля в ГИБДД, а также отправить протюнингованное ТС на экспертизу в технической лаборатории.

Также с предстоящей субботы россияне, состоящие в браке, смогут оставлять совместные завещания о передаче имущества своим наследникам.

Менее приятные новости для поставщиков табачной продукции из-за рубежа: с 1 июня начинает действовать повышенный коэффициент акциза для их организаций.