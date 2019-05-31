Москва, 31 мая. Командный корабль ВМС США USS Mount Whitney вошел в акваторию Балтийского моря. Об этом говорят данные одного из мониторинговых ресурсов.

В пятницу, 31 мая, командный корабль ВМС США вошел в Балтийское море. Судно примет участие в военно-морских учениях НАТО Baltops (Baltic Operations) 2019. Тренировки пройдут с 9 по 21 июня. Ожидается, что военные будут отрабатывать задачи возле побережья Германии, Польши, Латвии, Литвы, Швеции и Дании.

По данным портала Marine Traffic, в маневрах задействуют силы 18 государств-членов Североатлантического альянса. Всего к учениям привлекут 12 тысяч военнослужащих, 44 военных корабля и более 40 самолетов и вертолетов. Военные отработают десантные операции, задачи по ПВО и борьбе с надводными и подводными силами потенциального противника.

Напомним, в последние годы активность НАТО у границ России растет. Североатлантический альянс оправдывает свои действия якобы «сдерживанием российской агрессии». Как пишет «Газета.ru», в Москве неоднократно заявляли, что Россия не представляет угрозы для других государств.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что Россия однозначно негативно относится к усилению активности НАТО в Черноморском регионе. Избыточное присутствие сил Альянса в Черном море подрывает региональную стабильность, считает он.

По словам замминистра иностранных дел РФ, Россия примет все необходимые меры для нейтрализации угроз, связанных с избыточной активностью НАТО в регионе, и пообещал реагировать на усиление активности НАТО в Черном море. Грушко подчеркнул, что Москва следит за тем, как будет развиваться планирование в Альянсе по усилению присутствия в этом регионе. Замглавы МИД РФ выразил уверенность, что стабильность в Черноморском регионе должна достигаться только за счет сотрудничества причерноморских стран.

В ответ на учения Альянса Черноморский флот России также провел учения в Черном море. Российские морские пехотинцы отработали погрузку бронетранспортеров и личного состава на большой десантный корабль «Азов», а также выход машин на плав для высадки десанта на незнакомый участок побережья. Группа кораблей флота была усилена большим ракетным катером «Шуя», малым ракетным катером «Р-60» и малым противолодочным кораблем «Суздалец». В отряд также вошел противодиверсионный катер «Кинель».