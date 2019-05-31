МИД РФ призвал Японию заключить мирный договор

Токио, 31 мая. Россия призывает Японию заключить мирный договор, который бы отражал реальную картину и задавал ориентиры для развития двусторонних отношений. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр подчеркнул, что российская сторона продолжает разъяснять японским коллегам необходимость заключения мирного договора между Москвой и Токио. При этом дипломат подчеркнул, что речь идет не просто о соглашении, «подписанном на другой день после окончания войны», а о документе, который отражал бы историю и нынешний уровень отношений между двумя странами.

«А самое главное — задавал бы ориентиры для их дальнейшего развития», — подчеркнул Лавров.

Напомним, после окончания Второй мировой войны было составлено двустороннее мирное соглашение, однако тогда Советский Союз отказался его подписывать. Данный вопрос затрудняется территориальными претензиями Японии. Токио считает, что острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи должны принадлежать японской стороне на основе Трактата о торговле и границах 1855 года, пишут «Известия».

В ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке 12 сентября прошлого года президент РФ Владимир Путин выступил с предложением заключить его без предварительных условий и решить все спорные вопросы после подписания документа, передает Infox.ru. Японский премьер-министр Синдзо Абэ в ответ подтвердил заинтересованность Токио заключить мирный договор с Москвой, отметив, что отсутствие соглашения является препятствием на пути полноценного сотрудничества между двумя странами.

В начале мая министр иностранных дел Японии Таро Коно поддержал ускорение переговоров с РФ по мирному договору. Он заявил об этом по итогам визита в Москву.