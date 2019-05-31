Москва, 31 мая. Военный арсенал украинской армии в городе Балаклея Харьковской области был взорван по личному приказу бывшего президента страны Петра Порошенко, заявила депутат Верховной рады Надежда Савченко.

Савченко обвинила Порошенко в подрыве армейских складов. По ее словам, подрыв был организован изнутри. Савченко уточнила, что приказ Порошенко выполнили военнослужащие ВСУ «Сармат» — 21-й отдельного мотопехотного батальона. В эфире телеканала «112 Украина» она добавила, что об этом знают главный военный прокурор Анатолий Матиос и генеральный прокурор Юрий Луценко. Савченко заявила, что в момент взрыва находилась в Балаклее, а после инцидента общалась с очевидцами.

Депутат напомнила, что подходило время отчета и проверки боескладов и боевой готовности, документы нельзя было подделать.

«Там была такая разворованная ситуация уже, уже был контроль наших европейских партнеров, то есть уже не смогли подделать. Не было бы того, чем потом это крыть», — подчеркнула Савченко.

Напомним, за последние несколько лет на Украине неоднократно горели склады с боеприпасами. В марте 2017 года на складе боеприпасов в Балаклее произошел пожар, в результате которого погиб один человек и еще пять пострадали. Позже, 3 мая 2018 года, на этом складе также вспыхнул пожар.

Выяснилось, что пожарный танк наехал на неизвестное взрывное устройство. Произошел взрыв, после чего начался пожар, который, в свою очередь, привел к ряду взрывов боеприпасов. На данный момент специалисты ведут работы по ликвидации пожара.

Как сообщало Минобороны Украины, возгорание сухой травы произошло на территории 65-го арсенала, где шли работы по очистке и разминированию остатков снарядов после крупного пожара в 2017 году. Местные жители из района были эвакуированы, транспортное сообщение закрыто.

Украинские власти приняли решение усилить охрану складов и арсеналов хранения боеприпасов на территории страны. Такое решение было принято после пожара на военном складе под Черниговом в ночь на 9 октября. Отмечается, что это один из крупнейших складов страны, его площадь достигает 680 гектаров.