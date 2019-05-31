Летчик-испытатель назвал преимущества Су-57

Москва, 31 мая. Летчик-испытатель Комсомольского-на-Амуре авиационного завода (КнААЗ) имени Ю. А. Гагарина Сергей Китаев рассказал о преимуществах российского истребителя Су-57.

Среди достоинств боевой машины летчик отметил суперманевренность и более современное управление.

«Он вобрал в себя все лучшее из предыдущих опытов. Я думаю, что летный состав в частях воспримет его на ура», — заявил Китаев в интервью телеканалу «Звезда».

По словам летчика-испытателя, для тренированного летного состава новый истребитель будет не сложнее в управлении, чем хорошо себя зарекомендовавший Су-35. Китаев выразил уверенность, что Су-57 ждет успех и большое будущее.

Ранее о необходимости к 2028 году полностью перевооружить перспективными комплексами Су-57 три авиационных полка ВКС в рамках совещания с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса заявлял президент России Владимир Путин. Глава государства выразил надежду, что контракт на поставку 76 новейших истребителей будет заключен в ближайшее время.

Российский истребитель пятого поколения Су-57 впервые поднялся в воздух в 2010 году. Боевая машина способна летать на сверхзвуковой скорости, обладает высокой маневренностью и оснащена современным комплексом бортового оборудования, который вместе с малой заметностью, обеспечивает Су-57 превосходство над конкурентами.

Истребители впервые продемонстрируют иностранным делегациям в подмосковном Жуковском,на авиасалоне МАКС-2019, сообщила со ссылкой на «Рособоронэкспорт» газета «Известия». Помимо Су-57, там также будут представлены многоцелевые сверхманевренные истребители Су-35 и Су-30СМ, легкий военно-транспортный самолет Ил-112В и другая военно-авиационная техника.