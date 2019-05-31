Лавров раскритиковал поведение косовской стороны в отношении россиянина из миссии ООН

Москва, 31 мая. Глава МИД России Сергей Лавров назвал поведение Приштины в отношении российского сотрудника миссии ООН в Косово неприемлемым. По словам министра, такие действия косовской стороны не могут быть оправданы.

«Их абсолютно неприемлемое поведение в отношении российского участника миссии ООН в Косове не может быть ничем оправдано. А их попытки лишить нашего представителя полномочий, статуса, которым обладают сотрудники миссии ООН, это очень серьезный вопрос, и на него должны реагировать представители ООН», — заявил Лавров.

Министр подчеркнул, что руководить властями непризнанного Косово пытались и Евросоюз, и США, но они «явно отбились от рук» и никого не слушали. В результате такого покровительства у косовского руководства «сложилось ощущение безнаказанности и вседозволенности», заключил Лавров.

Пострадавшего в непризнанном Косово сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова перевезли в Белград, сообщила Газета.ru. Россиянина задержали косовские силовики. Краснощеков получил травмы и был доставлен в больницу, позже его отпустили.