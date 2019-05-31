Микелла Абрамова спела дуэтом с Ержаном Максимом. События дня. ФАН-ТВ

Пошлины на товары из Мексики США введут 5%-ные пошлины на товары из Мексики. Тарифы начнут действовать уже с 10 июня 2019 года. Такое решение президент Штатов Дональд Трамп связал с непрекращающимся потоком мигрантов. Глава государства отметил, что пошлины могут вырасти и до 25%, если Мексика не предпримет никаких мер. Белый дом сообщает, что в США из ближайшего государства уже вторглись сотни тысяч человек. Санкции, пошлины — самое легкое и уже привычное для Трампа решение, чтобы вернуть США «доминирование» на международной арене. Разговор на «языке санкций» — незаконные политико-экономические акты, но, видимо, об этом Штаты уже давно забыли.

Казнь чиновников в КНДР В КНДР казнены высокопоставленные чиновники. Об этом сообщают журналисты южнокорейской газеты «Чосон ильбо». По информации СМИ, такое наказание применили к сопредседателю Госсовета КНДР по политике в отношении США Ким Хек Чхолю. Его обвинили в провале американо-северокорейского саммита в Ханое. Также казнены четыре сотрудника министерства иностранных дел КНДР. Их якобы обвинили в шпионаже в пользу Штатов. Отметим, официального подтверждения по этому поводу от властей республики не поступало. И это не первый случай, когда в СМИ появляется подобная информация, но зачастую она не подтверждается

Мост из России в Китай Строители состыковали части моста из Благовещенска в Хэйхэ. Переправа проходит через реку Амур. Возведение началось в конце 2016 года и велось одновременно с двух берегов. Мост будет вантовым с двухполосной автомобильной дорогой и пропускной способностью в 630 грузовиков и около 5,5 тысячи человек в сутки. Переправу введут в эксплуатацию в 2020 году.