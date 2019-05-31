Москва, 31 мая. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал «бредовыми домыслами» заявления американских политиков о том, что РФ якобы проводит ядерные испытания.

Лавров ответил на заявления США о том, что РФ якобы проводит ядерные испытания. По итогам переговоров с японским коллегой Таро Коно он уточнил, что несостоятельность заявлений США подтвердила Подготовительная комиссия Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Как отметил Лавров, «бредовость этих домыслов» также была обозначена «уважаемыми авторитетными экспертами США».

Ранее сообщалось, что Пентагон возмутило развитие ядерного потенциала России. Глава управления военной разведки Пентагона генерал-полковник Роберт Эшли-младший выразил мнение, что Россия якобы нарушает мораторий на ядерные испытания. Говоря о ядерном моратории, Эшли-младший заявил, что Вашингтон в этом вопросе придерживается стандарта «нулевого заряда». При этом, по мнению американского генерал-полковника, Россия не соблюдает эти требования.

По его информации, РФ якобы способна производить тысячи боеголовок в год. Пентагон возмутило развитие российского ядерного потенциала. Укрепление стратегических и нестратегических ядерных сил России, по убеждению Эшли-младшего, происходит за счет «постоянного финансирования в приоритетном порядке ядерных разработок и инфраструктуры для их производства». При этом обвинения главы управления военной разведки США не были подкреплены какими-либо доказательствами.

Напомним, последнее ядерное испытание в СССР состоялось в октября 1990 года.

В 1996 году ООН приняла Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Документ подписали более 180 государств, однако нашлись и те страны, которые не ратифицировали соглашение. Одной из таких стран были США.

Ранее в Москве ответили на предложение США отказаться от ядерных вооружений. Первый зампред комитет Госдумы по обороне Александр Шерин отметил, что Вашингтону следовало бы первым уничтожили ядерное оружие в своей стране, а затем предлагать эти шаги другим странам.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что ядерное оружие является средством защиты. По словам президента России Владимира Путина, ядерная доктрина страны не предусматривает превентивного удара.