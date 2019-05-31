Путин встретится с Абэ 29 июня в Осаке

Токио, 31 мая. Встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ, как ожидается, пройдет 29 июня в Осаке. Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

На пресс-конференции по итогам переговоров с японским коллегой Таро Коно, он уточнил, что стороны сверили часы в рамках развития отношений между государствами. Кроме того, они обсудили подготовку встречи Абэ и Путина на полях саммита G20 в Осаке 29 июня.

Ранее Россия предложила Японии перейти на полный безвизовый режим.

Ранее сообщалось, что Япония предложит России отказаться от взаимных компенсаций по Курилам. Соответствующий документ может быть подписан вместе с мирным договором между Россией и Японией. Как ожидается, соглашение поспособствует окончательному урегулированию послевоенных процессов.

Напомним, до недавнего времени японское правительство придерживалось мнения, что Южные Курилы со времен Второй мировой войны находятся «в оккупации» и что Токио вправе требовать от Москвы соответствующую «компенсацию».

В данный момент Япония склоняется к тому, что подобные претензии могут осложнить переговоры по заключению мирного договора, и готова выплатить компенсации бывшим жителям островов за потерянные права на землю из казны и не требовать этих средств от России. При этом в Токио полагают, что Москва едва ли выдвинет какие-то ответные претензии.

Отметим, что в данный момент в Японии проживают около шести тысяч человек, потерявших свои земельные участки на Южных Курильских островах.