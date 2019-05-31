ФНС готова расширить налоговый режим для самозанятых на всю Россию

Москва, 31 мая. Федеральная налоговая служба (ФНС) готова к расширению эксперимента по введению налога на профессиональный доход на все регионы России, если такое решение примут парламентарии.

В Совете Федерации 1 июля подведут промежуточные итоги эксперимента по введению налогового режима для самозанятых на территории четырех регионов. По результатам рассмотрения парламентарии примут решение о целесообразности распространения новшества на остальные субъекты РФ, сообщила «Парламентская газета».

В настоящее время льготный налоговый режим для самозанятых действует в формате эксперимента в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. Со следующего года его могут распространить на остальные регионы России. С таким предложением выступил в январе вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин. Инициативу поддержал первый зампред правительства России Антон Силуанов.

Если предложение будет реализовано, зарегистрироваться в качестве самозанятого уже в 2020 году смогут все специалисты с доходом до 2,4 миллиона рублей в год без наемных работников и работодателя.

Глава ФНС Михаил Мишустин ранее заявлял, что налоговый режим для самозанятых может быть введен в новых регионах уже осенью 2019 года, сообщила Газета.ru. По его словам, сделать решение по налоговому режиму «катастрофоустойчивым» для всей страны и «стабилизировать контур» необходимо уже к лету.

Мишустин на встрече с президентом России Владимиром Путиным в начале мая рассказал, что в качестве плательщиков налога на профессиональный доход в стране зарегистрировались более 60 тысячи человек. Об этом сообщила газета «Известия». Оборот участников эксперимента фактически превысил 3,5 млрд рублей, уточнил глава ФНС.