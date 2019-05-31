Россия предложила Японии перейти на полный безвизовый режим

Москва, 31 мая. Россия предложила Японии перейти к полностью безвизовому режиму. Об этом по итогам встречи с японским министром иностранных дел Таро Коно заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Мы сегодня напомнили о давнем российском предложении перейти к полному безвизовому режиму между РФ и Японией, начиная с поездок, которые связаны с деловыми, туристическими целями», — заявил Лавров, выразив надежду на продолжение диалога.

Министр добавил, что в качестве первого шага российская сторона напомнила об инициативе главы государства Владимира Путина о режиме свободного перемещения для жителей японской префектуры Хоккайдо и Сахалинской области России.

Ранее о готовности Москвы к шагам по смягчению визового режима с Японией говорила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщает RT. В качестве одного из таких шагов сенатор назвала введение электронных виз.